Marselha empata em Estrasburgo e segue em nono lugar

A equipa da casa foi a primeira a marcar, logo aos seis minutos, pelo avançado neerlandês Emanuel Emeghi, mas o Marselha empatou aos 27, pelo lateral direito Jonathan Clauss, resultado que não sofreu alteração até ao fim.



O avançado português, contratado pelo Marselha ao Sporting de Braga por 30 milhões de euros, deixou hoje, no início da partida, o conceituado avançado gabonês Aubameyang no banco, pelo qual viria a ser substituído aos 69 minutos.



O Marselha, a atravessar uma crise de resultados, segue em nono lugar, com 14 pontos, mais um do que o Estrasburgo, que é 12.º, num campeonato liderado pelo Paris Saint-Germain, com 30 (13 jogos), seguido do Nice, com 26 (12), do Mónaco, com 24 (13) e do Lille, de Paulo Fonseca, em quarto lugar, com 20 (12).



No outro jogo hoje disputado referente, o Lens foi a Clermont-Ferrand vencer por 3-0, com golos de Elie Wahi, Adrien Thomasson e Wesley Said, aos 11, 50 e 82 minutos, subindo ao sexto lugar, o primeiro de acesso às provas europeias, com 19 pontos.