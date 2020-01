Marselha evita eliminação da Taça de França nas grandes penalidades

Depois do 1-1 no fim dos 90 minutos e do prolongamento, que os marselheses jogaram com menos um jogador, por expulsão, por acumulação de cartões amarelos, do defesa japonês Hiroki Sakai (90+1), o Marselha venceu por 4-2 nos penáltis.



Neste desempate, o guarda-redes Yohann Pelé defendeu dois remates, redimindo-se do erro no golo adversário, e resolveu a eliminatória.



Em Limoges, logo aos 19 segundos, o médio Abdoulaye Diaby pressionou Pelé que, tardando a reagir a um atraso de bola, rematou contra o adversário, fazendo com que a bola entrasse na baliza marselhesa.



O empate surgiu aos 20 minutos, em desmarcação do experiente Dimitri Payet que, na quina esquerda da grande área, e de primeira, fez um ‘chapéu’ indefensável.



O Lille também avançou na prova, ao vencer por 3-2 em casa do modesto Raon-L’Etape, da quinta divisão.



Com Xeka e Renato Sanches também titulares, José Fonte marcou o segundo golo do triunfo do Lille, que esteve a perder por três e reduziu com dois tentos em seis minutos, ameaçando levar o encontro a prolongamento.



Em desafio entre equipas do escalão principal, o Montpellier foi ganhar, por 1-0, a casa do Reims, com tento solitário do defesa brasileiro Hilton, logo aos seis minutos.



O Lorient, da segunda divisão, foi a prolongamento depois do 1-1 com o Brest ao fim dos 90 minutos, contudo carimbaria a passagem no prolongamento, com golo aos 112 minutos frente a um rival de escalão superior.



O Saint-Étienne ganhou por 3-0 na visita ao Bastia-Borgo, do terceiro escalão.



O finalista vencido da competição, Paris Saint-Germain vai jogar ainda hoje no terreno Linas Monthlery, um dia depois de o Rennes, detentor do troféu, ter vencido em casa o Amiens, por 5-4 nas grandes penalidades, na sequência do ‘nulo’ no tempo regulamentar e no prolongamento.