Marselha goleia Saint-Étienne e continua na luta por um lugar europeu

A 'estrela' foi Florian Thauvin, que marcou dois golos, aos 22 e 58 minutos, e ofereceu umo a Bafetimbi Gomis, aos 31, antes de Dimitri Payet fixar o resultado aos 90+3 e dar os três pontos ao Marselha, que se manteve a um do Bordéus.



Os 'girondinos' chegaram no domingo passado aos 52 pontos ao vencerem no reduto do Nantes, de Sérgio Conceição, graças a um golo solitário de Younousse Sankharé (65).



Com a derrota, a equipa do técnico português está na 10.ª posição, com 42 pontos, a três do Saint-Étienne, sétimo, que já está muito longe dos lugares de acesso às competições europeias.



Em Bastia, duas invasões de campo por parte dos adeptos do clube treinado pelo português Rui Almeida, que culminaram com agressões a jogadores do Lyon, entre eles ao português Anthony Lopes, levaram à interrupção da partida depois do intervalo, quando o marcador assinalava 0-0.



Em comunicado, a liga francesa explica que decidiu interromper o jogo depois de indicações do diretor de segurança pública do departamento de Haute-Course, já que, após uma reunião, tinha ficado decidido que, depois dos "incidentes muito sérios" durante o aquecimento, o jogo seria interrompido "ao mínimo incidente".



"A Liga francesa condena nos termos mais fortes os incidentes que ocorreram no Bastia-Lyon", apontou o organismo, que descreve o "comportamento inenarrável" dos adeptos no estádio Armand-Cesari, pelo que pediram ao clube da casa para "tomar todas as medidas necessárias para banir do estádio os indivíduos responsáveis por estas ações e garantir a segurança dos jogos que ali se realizem".



O comité disciplinar da competição vai reunir-se na quinta-feira para discutir o caso, indicou a mesma fonte.



A partida começou com quase uma hora de atraso, depois de adeptos da equipa da casa terem entrado no relvado e perseguido jogadores do Lyon, que faziam o seu aquecimento, até ao túnel que dá acesso aos balneários, para onde aqueles fugiram na tentativa de evitar as agressões.



Estes incidentes ocorrem após outros que se verificaram na última quinta-feira no estádio do Olympique Lyon, envolvendo os adeptos turcos do Besiktas, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.



A 'Ligue 1' é liderada pelo Mónaco, treinado pelo português Leonardo Jardim, que soma 77 pontos, depois de ter batido o Dijon por 2-1 no sábado, enquanto o Paris-Saint Germain (2-0 no reduto do Angers, na sexta-feira) é segundo, com 74.