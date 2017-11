Marselha levou a melhor na `batalha` dos candidatos a segundo na liga francesa

Lusa 29 Nov, 2017, 21:15 | Futebol Internacional

Com a luta pelo segundo lugar do campeonato francês completamente em aberto -- o primeiro parece, desde já, entregue ao Paris Saint-Germain, que recebe o Troyes ainda esta noite -, foi o Marselha a levar a melhor na 15.ª jornada, beneficiando da surpreendente derrota por 2-1 do Lyon na receção ao Lille.



Segundo à entrada para esta jornada, o Lyon dominou, mas desperdiçou as inúmeras oportunidades de que dispôs para empatar frente à equipa temporariamente orientada pelo português João Sacramento.



Com o técnico luso no banco, em substituição do argentino Marcelo Bielsa, que está suspenso, o agora 18.º classificado da liga francesa impôs-se com golos do brasileiro Thiago Mendes, aos 21 minutos, e do argentino Ezequiel Ponce, aos 40.



Intransponível nos últimos sete encontros, o português Anthony Lopes deixou hoje de ser uma muralha e viu a sua equipa, que marcou aos 36 minutos por intermédio do dominicano Mariano Diaz e desperdiçou uma grande penalidade, aos 56, escorregar para a terceira posição da tabela.



Já o Lille, que alinhou com Edgar Ié durante os 90 minutos, superou a convulsão interna e passou a somar 15 pontos, abandonando o penúltimo lugar da liga, por troca com o Angers, que perdeu com o Rennes por 2-1.



Ao demérito do desastrado Lyon há que juntar o mérito do Marselha, que não teve problemas para bater o Metz por 3-0, com golos de Florian Thauvin (18), Luiz Gustavo (36) e Lucas Ocampos (71).



Os marselheses estão agora em segundo, com 31 pontos, mais três do que Lyon e Mónaco.



A equipa de Leonardo Jardim não soube aproveitar a derrota do Lyon, ao perder por 1-0 com o Nantes.



Os monegascos, com João Moutinho e Rony Lopes no 'onze', estiveram virtualmente no terceiro posto, mas, no último lance do encontro, permitiram o golo do defesa brasileiro Lima (90+3).



Graças aos três pontos conquistados, o Nantes está agora em quinto e mais próximo do 'comboio' dos perseguidores do PSG, com 26 pontos.



Nos outros encontros hoje disputados, o Nice derrotou o Toulouse por 2-1 e o Guingamp empatou a zero em casa com o Montpellier.