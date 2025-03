Marselha protege segundo lugar em França

Já depois de Adrien Rabiot ter visto um golo anulado pelo videoárbitro por fora de jogo, aos 13 minutos, o Marselha decidiu o encontro na segunda parte, pelo argelino Amine Gouiri (73) e o inglês Mason Greenwood (77), que chegou ao 15.º golo no campeonato.



O Marselha passou a somar 49 pontos, mais três do que o Nice, enquanto o Nantes, que teve o guarda-redes internacional português Anthony Lopes a titular, é 14.º, com 24 pontos, mais cinco do que o Saint-Étienee (17.º), primeira equipa em zona de despromoção, e mais quatro do que o Le Havre (16.º), em lugar de play-off.



O Lyon colocou-se a dois pontos do quinto lugar, ocupado pelo Lille, goleado no sábado pelo PSG, depois de vencer em casa o Brest, por 2-1, num encontro em que o treinador português Paulo Fonseca foi expulso nos instantes finais, ao contestar uma possível marcação de uma grande penalidade para o Brest, acabando por praticamente encostar a cabeça ao árbitro, depois da amostragem do cartão vermelho.



O defesa Kenny Lala (15 minutos) deu vantagem ao Brest, que teve no ‘onze’ o luso-francês Mathias Pereira Lage, mas o experiente Alexandre Lacazette ‘bisou’ e deu o triunfo ao Lyon, com golos aos 24 e 82, com assistências de Rayan Cherki.



Com 37 pontos, a dois pontos do Lyon, está o Estrasburgo, que somou o quarto encontro seguido sem perder, ao vencer em casa do tranquilo Auxerre (12.º classificado) por 1-0, graças a um golo do neerlandês Emanuel Emegha (47 minutos).



O Toulouse subiu ao oitavo lugar, com 33 pontos, os mesmos de Lens (nono) e Brest (10.º), depois de golear fora o Angers (13.º) por 4-0, com golos do camaronês Frank Magri (51 minutos), do suíço Vincent Sierro (57), do inglês Charlie Cresswell (71) e do gaulês Noah Edjouma (90+4).



O lanterna-vermelha Montpellier sofreu a quinta derrota consecutiva, numa fase em que concedeu 14 golos e marcou apenas um, seguindo com 15 pontos, a sete da zona de salvação, depois de ser goleado no seu estádio pelo Rennes, que subiu ao 11.º lugar, com 29.



O costa-marfinense Seko Fofana (28 minutos), Djaoui Cissé (56), Lorenz Assignon (69) e Arnaud Kalimuendo (87) marcaram para o Rennes.