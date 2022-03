Marselha vence em casa do Brest e ascende a segundo

O regresso do Marselha aos triunfos na liga, após um empate e duas derrotas, foi iniciado com um golo do brasileiro Gerson, aos três minutos, e consolidado, já na segunda parte, pelo polaco Milik, aos 63, e pelo marroquino Amine Harit, aos 71.



Já em período de descontos, o Brest, que segue na 13.ª posição, com 35 pontos, reduziu para 3-1 por Cardona, aos 90+1 minutos, mas o Marselha ainda respondeu com mais um golo pelo turco Under, aos 90+2, que fixou o resultado final em 4-1.



O Marselha ascendeu à segunda posição, com 50 pontos, a 15 do líder Paris Saint-Germain, em igualdade pontual com o Nice, terceiro, que no sábado empatou a 0-0 em casa do Montpellier, que segue na 11.ª posição da liga gaulesa, com 38.



Os adversários das equipas portuguesas na Liga Europa saíram derrotados nos seus jogos, tendo o Lyon, adversário do FC Porto, perdido em casa com o Rennes (4-2) e o Mónaco, adversário do Sporting de Braga, na deslocação a Estrasburgo (1-0).



Após ter vencido os portistas por 1-0, no Dragão, o Lyon, com o guarda-redes português Anthony Lopes a titular, foi cilindrado em casa pelo Rennes, que chegou à vantagem de 4-0 com golos de Bourigeaud (11 minutos), Santamaria (13), Majer (45+1) e Terrier (49).



O Lyon, que na quinta-feira volta a medir forças com os ‘dragões’ em jogo decisivo dos oitavos de final da Liga Europa, ainda amenizou a derrota e reduziu para 4-2 com um autogolo de Traoré, aos 59 minutos, e uma grande penalidade convertida por Dembélé, aos 82.



O Rennes segue na quarta posição, com 49 pontos, na luta pelos lugares de acesso direto à Liga dos Campeões, a 16 do líder Paris Saint-Germain, enquanto o Lyon ocupa o 10.º posto, com 41, em igualdade pontual com o Mónaco (oitavo) e o Lens (nono).



O Estrasburgo regressou aos triunfos, após três empates consecutivos, ao derrotar em casa por 1-0 o Mónaco, do português Gelson Martins, adversário do Sporting de Braga na Liga Europa, com um golo de Djiku, aos 23 minutos.



Depois de ter perdido por 2-0 com o Sporting de Braga, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, e antes de receber na quinta-feira os portugueses para a segunda mão, o Mónaco sofreu nova derrota e segue no oitavo lugar, com 41 pontos.



O Estrasburgo é quinto, com 47 pontos, a dois do Rennes, quarto, e a três do Nice, terceiro, mantendo-se na luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões, ao alcance dos três primeiros classificados da liga gaulesa.



O Paris Saint-Germain venceu por 3-0 o lanterna-vermelha Bordéus, com golos de Kylian Mbappé, aos 24 minutos, Neymar, aos 52, e Leandro Paredes, aos 61, num jogo em que a equipa parisiense foi assobiada, devido à eliminação da Liga dos Campeões, frente ao Real Madrid.



O triunfo, que se seguiu ao desaire de Madrid, e à derrota frente ao Nice, deixa o PSG ainda mais confortável na liderança da Ligue 1, com 65 pontos.



Já o Bordéus, que não contou com o lateral luso Ricardo Mangas, continua ‘afundado’ na 20.ª e última posição, com 22 pontos, tendo averbado a oitava derrota nos últimos 11 jogos para o campeonato.



O Reims venceu por 1-0 em casa do Angers, do português Mathias Lage, que somou a sétima derrota consecutiva para a liga gaulesa, com um golo de Flips, aos 24 minutos, antes de ficar reduzido a 10 elementos com a expulsão do grego Donis.



Os clubes seguem separados por seis pontos na tabela classificativa, com o Reims na 12.ª posição, com 35, e o Angers na 14.ª, com 29, e ainda envolvido na luta pela permanência, dado que possui apenas três de vantagem sobre o Saint-Étienne (18.º).



Na luta pela fuga aos lugares de despromoção, o Lorient venceu por 2-0 em casa do Clermont, com golos de Koné, aos 72 minutos, e Pétrot, aos 76, e o Metz empatou a 0-0 na receção ao Lens.



O Lorient, na 17.ª posição, com 27 pontos, é o primeiro clube acima da linha de permanência, enquanto o Clermont segue no 16.º posto, com 28, em igualdade pontual com o Troyes, 15.º.



Com o ponto conquistado frente ao Lens, do português David Costa, que ocupa a nona posição, com 41, o Metz passa a somar 23 na 19.ª e penúltima posição, a quatro do primeiro clube acima da linha de permanência, o Lorient (17.º).