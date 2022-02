Marselha vence em Metz e consolida segundo lugar

Com este triunfo, o Marselha consolidou o segundo lugar, com 46 pontos, aproveitando a derrota do Nice no Parque dos Príncipes, frente ao PSG, na sexta-feira, para aumentar para quatro a distância para o seu mais direto perseguidor, que soma 42, enquanto o Metz desceu para 19.º, e penúltimo lugar, com 20 pontos.Nos outros jogos realizados da 24.ª jornada, destaque para o nulo alcançado pelo Lorient no Mónaco e para a vitória do lanterna-vermelha Saint-Étienne em Clermont-Ferrand, que lhe permitiu sair do último lugar para o antepenúltimo, com 21 pontos, ultrapassando o Metz e o Bordéus.

O Estrasburgo foi ao campo do Angers vencer por 1-0, o Brest goleou na receção ao Troyes, por 5-1, o Nantes recebeu e venceu o Reims, por 1-0, enquanto o Lens bateu em casa o Bordéus, por 3-2.