Marselha vence Montpellier e quebra jejum de seis jogos sem triunfos na Ligue 1

O Montpellier chegou à vantagem no Estádio Vélodrome pelo jordano Mousa Tamari, aos cinco minutos, mas o Marselha deu a volta com golos do senegalês Iliman Ndiaye, aos 31, do gabonês Pierre Aubameyang, aos 43 e 62, este de penálti, e um autogolo do maliano Falaye Sacko, aos 82.



Com o regresso aos triunfos, o Marselha passa a somar 33 pontos na nona posição da Liga gaulesa, ficando a um do Reims (8.º) e a dois do Rennes (7.º), enquanto o Montpellier segue no 15.º lugar, com 22, no limite da zona de permanência.



Um golo de penálti de Gonçalo Ramos evitou hoje a derrota do Paris Saint-Germain na receção ao Rennes (1-1), numa partida em que Kylian MBappé demonstrou o desagrado pela sua substituição, atirando a braçadeira de capitão ao relvado.



Antes do início do jogo, os adeptos presentes no Parque dos Príncipes, em Paris, homenagearam com faixas e um minuto de silêncio o antigo treinador português do PSG Artur Jorge, que morreu na quinta-feira, aos 78 anos.



O líder Paris Saint-Germain, com os portugueses Danilo Pereira e Vitinha a titulares, demonstrou algumas dificuldades na partida com o Rennes, que se adiantou no marcador com um grande golo do argelino Amine Gouiri, aos 33 minutos.



Aos 65 minutos, Kylian Mbappé foi substituído pelo português Gonçalo Ramos, atirando a braçadeira de capitão ao relvado em sinal de descontentamento, e, aos 71, foi a vez de Nuno Mendes ser chamado pela primeira vez esta época a jogo, após prolongada lesão.



Nos minutos finais do encontro, em que Gonçalo Ramos foi muito interventivo, o Paris Saint-Germain chegou ao empate na conversão de um penálti pelo português, que sofreu a falta, aos 90+7 minutos, validado pelo recurso ao VAR.



O PSG, que vinha de uma série de três triunfos seguidos na Ligue 1, passa a somar 54 pontos, mais 11 do que o Brest, segundo classificado, que, no sábado, venceu por 3-0 em casa do Estrasburgo. O Rennes manteve o sétimo posto, com 35.



Após o empate com o Benfica (0-0), que ditou a eliminação da Liga Europa, o Toulouse venceu por 3-1 na receção ao Lille, do treinador português Paulo Fonseca, que até esteve em vantagem com um golo do islandês Hákon Haraldsson, aos 45 minutos.



O Toulouse deu a volta ao resultado na segunda parte, com golos de Christian Mawissa (1-1), aos 49 minutos, do suíço Vincent Sierro (2-1), aos 60, na conversão de uma grande penalidade, e do neerlandês Thijs Dallinga (3-1), aos 66.



O Lille, que contou com o lateral luso Tiago Santos no ‘onze’, caiu do quarto para o quinto lugar, mantendo os mesmos 38 pontos, e foi ultrapassado pelo Mónaco, que ascendeu a terceiro, com 41 pontos, após o triunfo por 3-2 em casa do Lens. O Toulouse é 11.º, com 26.



Em casa de um rival direto, o Mónaco esteve a vencer por 2-0, com golos do norte-americano Folarin Balogun, aos 19 minutos, e do japonês Takumi Minamino, aos 30, mas, no minuto seguinte, aos 31, o Lens reduziu para 2-1, por Elye Wahi.



O Lens conseguiu anular a desvantagem de dois golos e empatou por Wesley Saïd, aos 77 minutos, mas o Mónaco resgatou a vitória por 3-2 já em tempo de 'descontos', com novo golo de Minamino, aos 90+2.



Com a subida ao pódio, os monegascos posicionam-se entre os lugares de acesso à Liga dos Campeões, ultrapassando Nice, que empatou em casa a 0-0 com o lanterna-vermelha Clermont, e Lille. O Lens é sexto, com 36 pontos.



O Reims venceu por 2-1 em casa do Le Havre, com dois golos do dinamarquês Mohamed Daramy, e segue no oitavo lugar, com 34 pontos, enquanto o Le Havre é 14.º, com 24, apenas a dois da zona de despromoção.