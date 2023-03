Marselha vence Rennes e segura 2.º lugar

No jogo que fechou a 26.ª jornada da Ligue 1, um golo solitário do defesa bósnio Sead Kolasinac, aos 57 minutos, deu a vitória ao Marselha, que contou com o português Nuno Tavares no onze inicial, somando agora 55 pontos, menos oito do que o líder Paris Saint-Germain, enquanto o Rennes, sem o lesionado Xeka, está na quinta posição com 46.Já o Mónaco (51 pontos) empatou na deslocação ao terreno do Troyes (19.º com 20 pontos), com o goleador francês Ben Yedder a "bisar", aos 80 e 83, dando a volta à desvantagem no marcador criada com o golo do maliano Rominigue Kouame, aos 31, e o canadiano Ike Ugbo a obrigar ao empate, aos 90+1.Os lusos Abdu Conté e Rony Lopes foram titulares no Troyes, ao contrário de Gélson Fernandes, que não foi a jogo.Nos outros jogos do dia, o Lyon (10.º com 39), de Anthony Lopes, voltou a desiludir, empatando em casa a zero com o Lorient (nono com 40), e o Montpellier (13.º com 30) goleou o Angers (20.º com 10) por 5-0.O Reims (oitavo com 40), o Brest (15.º com 23) e o Clermont (11.º com 34) ganharam, todos por uma bola sem resposta, ao Ajaccio (18.º com 21), Estrasburgo (16.º com 22) e Toulouse (12.º com 32).