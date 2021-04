Martial tem lesão no joelho e deverá falhar resto da época do Manchester United

O técnico norueguês Ole Gunnar Solskjaer mostrou-se "muito dececionado", antes do embate de hoje, entre os ‘red devils’ e o Brighton, ao admitir que o avançado dificilmente poderá voltar a dar o contributo ao segundo classificado da Liga inglesa.



“Infelizmente, ele torceu o joelho ao serviço da França. É sempre assim quando eles [jogadores] partem para os [jogos] internacionais. Tu podes manter os dedos cruzados e esperar que eles voltem em forma. Perder o Anthony, pelo que indica, para o resto da temporada é muito dececionante, especialmente quando os relatos de lá [França] diziam que não era nada de grave, mas afinal parece ser mau”, lamentou Solskjaer, minutos antes do início do desafio da 30.ª jornada.



O avançado, de 25 anos, companheiro de equipa de Bruno Fernandes no United, saiu lesionado, aos 59 minutos, da vitória de França frente ao Cazaquistão, por 2-0, no dia 28 de março, da segunda jornada do Grupo D da fase de qualificação europeia para o Mundial2022.



Na sexta época no emblema de Manchester, Martial contabiliza, na presente temporada, sete golos em 36 encontros oficiais.