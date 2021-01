Mat Ryan reforça o Arsenal por empréstimo do Brighton

“O Mat é um guarda-redes experiente e um talento com provas dadas na Liga inglesa, além de ter jogado muitas vezes pela seleção da Austrália”, assinalou Edu Gaspar, diretor-geral do Arsenal.



O australiano, de 28 anos, que foi titular pelo Brighton nas 12 primeiras jornadas, chega ao Arsenal, que tem o alemão Bern Leno como habitual titular na baliza, após a saída de Matt Macey para o Hibernian.



Ryan já disse que chega aos "gunners" para concorrer com Leno pela baliza, salientando que nunca foi um jogador que se contente com o banco de suplentes.



“Penso, pelo que demonstrei na minha carreira até hoje, que chego aqui para ‘puxar’ por ele [Leno] e ele por mim. Tentaremos tirar um melhor de cada um, para melhorarmos individualmente”, disse Mat Ryan.



Na Liga inglesa, o Arsenal é 10.º classificado, com 27 pontos, a 13 do líder Manchester United e a seis pontos do Tottenham, que ocupa o quinto lugar, o último europeu, com menos um jogo disputado.