Matheus e Al Musrati falham deslocação do Sporting de Braga ao Midtjylland

O treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, não pode contar com Matheus e Al Musrati para a deslocação à Dinamarca para defrontar o Midtjylland, quinta-feira, da quinta jornada do grupo F da Liga Europa de futebol.