Matheus Pereira castigado com três jogos pela Federação inglesa

O avançado Matheus Pereira, emprestado pelo Sporting ao West Bromwich, foi suspenso por três jogos por “conduta violenta”, anunciou o clube da II Liga inglesa de futebol.



A Federação Inglesa de Futebol decidiu castigar o jogador brasileiro devido a uma agressão na primeira parte do jogo contra o Stoke City, com o West Bromwich a anunciar que não vai contestar e que decidiu aceitar a punição.



O avançado vai falhar o próximo jogo com o West Ham, para a Taça de Inglaterra, bem como dois jogos do campeonato frente ao Cardiff e Luton.