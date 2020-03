Matic prolonga contrato com o Manchester United até 2021

"O clube exerceu a opção de estender o contrato, que terminava no verão, por mais um ano, como Ole Gunnar Solskjaer [o treinador] recomendou recentemente”, refere o United, no sítio oficial na Internet.



O Manchester United, no qual alinha o médio português de Bruno Fernandes, contratou Matic, que estava no Chelsea, em 2017/18, a pedido do então treinador dos ‘red devils’, o português José Mourinho.