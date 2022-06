Matic ruma a Roma e reencontra José Mourinho

“Estou satisfeito e honrado por me juntar a este clube e mal posso esperar para começar a nova temporada com os meus companheiros de equipa”, disse o atleta de 33 anos, que estava livre depois de deixar o Manchester United.



Mourinho e Matic trabalharam juntos no Manchester United e a sua contratação foi um desejo expresso pelo português.



“A Roma é um grande clube, com adeptos incríveis e um treinador, José Mourinho, que é bem conhecido de todos, por isso a decisão de vir para cá foi muito simples. Espero que trabalhando juntos possamos alcançar grandes coisas”, completou.



Depois de representar o Benfica, entre 2011 e 2014, Matic jogou três épocas no Chelsea e as últimas cinco no Manchester United.



“O Matic traz muita qualidade em campo e a vasta experiência que adquiriu ao longo de tantas temporadas na Premier League e um foco e mentalidade que o diferenciaram de forma consistente ao longo da sua carreira. O entusiasmo que ele demonstrou com a perspetiva de se juntar ao nosso projeto foi extremamente encorajador”, elogiou o diretor-geral da Roma, o português Tiago Pinto.



Este é o primeiro reforço da Roma, que ganhou a primeira edição da Liga Conferência Europa e ficou em sexto lugar no campeonato.