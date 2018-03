Maus resultados ditam despedimentos no Hamburgo

Mário Aleixo - RTP Comentários 08 Mar, 2018, 11:53 / atualizado em 08 Mar, 2018, 12:11 | Futebol Internacional

Na penúltima posição da Bundesliga, com 18 pontos e nove jogos por disputar, a sete do Maiz, que ocupa o lugar de acesso ao "play-off", o Hamburgo considera que está a "dar inicio ao seu realinhamento" tendo em vista a segunda divisão.



"Nós decidimos tomar este passo após a análise detalhada de toda a situação e já estamos a preparar a nova direção", disse o presidente do Hamburgo, Bernd Hoffmann, após comunicar a Heribert Bruchhagen e a Jens Todt o seu despedimento.



O vice-presidente Frank Wettstein assumiu a liderança operacional enquanto o clube procura um substituto para Heribert Bruchhagen.



"Ele tem toda a nossa confiança", disse Bernd Hoffmann sobre Frank Wettstein.



O diretor desportivo Jens Todt também foi despedido pelo Hamburgo, que distribuiu as suas funções, incluindo as negociações contratuais, pelos restantes membros do departamento desportivo, "para que não haja lacunas operacionais".



O Hamburgo, que é o único totalista de todas as edições da Bundesliga, desde 1963/64, visita no sábado o Bayern Munique (que soma menos duas presenças), líder isolado com 20 pontos de vantagem sobre o Schalke 04 (segundo).



O clube vem lutando consistentemente contra a despromoção nos últimos anos, escapando através dos "play-off" em 2014 e 2015. Na temporada passada, o clube evitou o "play-off" ao venceu o Wolfsburgo na última jornada.



Esta temporada é a pior do clube, com apenas quatro vitórias em 24 jogos.