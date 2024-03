Maus resultados ditam saída de Rafa Benitez do comando técnico do Celta de Vigo

“Rafa Benítez e a sua equipa técnica deixam o clube após oito meses de entrega absoluta e plena dedicação, mas durante os quais a equipa não obteve os resultados esperados”, refere o clube galego, em comunicado.



Benítez, que em junho passado substituiu o português Carlos Carvalhal no comando técnico do Celta, tinha um contrato válido por três épocas e foi o técnico mais bem pago da história do clube.



O Celta ocupa a 17.ª posição da Liga espanhola, com 24 pontos, mais dois do que o Cádiz, que é a primeira equipa abaixo da linha de despromoção. A formação de Vigo soma 14 derrotas, nove empates e apenas cinco vitórias no campeonato.



Entretanto, o clube galego anunciou que a formação principal será liderada por Claudio Giráldez, até agora técnico da equipa B do Celta de Vigo, estreando-se no 'banco' diante do Sevilha, no domingo, em jogo da 29.ª jornada de La Liga.