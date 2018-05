Maxi Pereira e Sebastian Coates nos 26 pré-convocados do Uruguai

Lusa Comentários 16 Mai, 2018, 16:29 | Futebol Internacional

Maxi Pereira, recordista de jogos pela ‘celeste’, com 125 jogos, é um dos líderes de uma equipa experiente, com destaque para os avançados Luis Suárez (FC Barcelona) e Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), além dos defesas do Atlético de Madrid Diego Godín e José María Giménez.



A equipa inclui ainda alguns jovens valores, como Rodrigo Bentancur, da Juventus, ou Lucas Torreira, da Sampdoria, além do ex-Benfica Jonathan Urretaviscaya, agora nos mexicanos do Pachuca, e o antigo jogador de ‘águias’ e ‘dragões’ Cristian Rodriguez, no Peñarol.



O Uruguai está integrado no grupo A do Mundial2018, no qual vai enfrentar a anfitriã Rússia, a Arábia Saudita e o Egito.



Lista de 26 pré-convocados:



- Guarda-redes: Fernando Muslera (Galatasaray/Tur), Martín Silva (Vasco/Bra) e Martín Campaña (Independiente/Arg)



- Defesas: Diego Godín (Atlético de Madrid/Esp), Sebastian Coates (Sporting/POR), José María Giménez (Atlético de Madrid/Esp), Maxi Pereira (FC Porto/POR), Gaston Silva (Independiente/Arg), Marín Cáceres (Lazio/Ita) e Guillermo Varela (Peñarol)



- Médios: Nahitan Nandez (Boca Juniors/Arg), Lucas Torreira (Sampdoria/Ita), Matías Vecino (Inter de Milão/Ita), Federico Valverde (Deportivo Corunha/Esp), Rodrigo Bentancur (Juventus/Ita), Carlos Sanchez (Monterrey/Mex), Gastón Ramírez (Sampdoria/Ita), Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders/EUA), Jonathan Urretaviscaya (Pachuca/Mex), Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro/Bra), Diego Laxalt (Génova/Ita) e Cristian Rodriguez (Peñarol)



- Avançados: Cristhian Stuani (Girona/Esp), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain/Fra), Maximiliano Gómez (Celta de Vigo/Esp) e Luis Suárez (FC Barcelona/Esp)