Mbappé "castiga" Real Madrid

Aos 90+4 minutos, Mbappé recebeu um passe de calcanhar de Neymar, que entrou aos 73 minutos, para substituir Di María para o primeiro encontro desde 28 de novembro de 2021, furou por entre Militão e Lucas Vázquez e atirou por entre as pernas de Courtois.



O guarda-redes belga, que se tinha 'agigantado' aos 62 minutos, parando um penálti de Lionel Messi, não conseguiu, no último 'suspiro', segurar o 'nulo', num golo que fez só um pouco de justiça, tal a enorme superioridade dos parisienses.



Num embate em que o guarda-redes Gianluigi Donnarumma não fez um mero esboço de uma defesa, viveu-se um 'monólogo' ofensivo do PSG, com o Real Madrid todo fechado junto à sua área, mas, consecutivamente, a bola foi-se recusando a entrar.



Di María (cinco minutos), Mbappé (18, 50, 77 e 90), Nuno Mendes (52), Messi (62, no penálti falhado, e 75) e Neymar (87) tiveram boas oportunidades para marcar, mas, por falta de pontaria ou mérito de Courtois e das pernas à sua frente, nenhum dos remates entrou, até ao último, um 'castigo' merecido para os 'merengues'.



Além de ter ficado em desvantagem na eliminatória, o Real Madrid perdeu para a segunda mão um jogador 'chave' (Casemiro) e ainda o lateral esquerdo Mendy, ambos por terem visto o cartão amarelo -- eram os dois jogadores que estavam à 'bica'.



Os encontros da segunda mão realizam-se dentro de três semanas, mais precisamente em 09 de março, uma quarta-feira.