Mbappé regressa e é decisivo em nova vitória do Paris Saint-Germain

Mbappé, que falhou as três primeiras jornadas da Liga francesa e viu o vice-campeão europeu, a braços com vários casos de covid-19, a perder com o Lens e com o Marselha nas duas primeiras rondas, marcou hoje o primeiro golo e esteve no segundo.



No primeiro lance, converteu um penálti a castigar falta sobre ele próprio, aos 37 minutos, e no segundo fez o remate para defesa incompleta do guarda-redes argentino Walter Benítez, aos 45+1, com Di María a aparecer para a recarga.



Na segunda parte, Marquinhos fez o 3-0 aos 66, assistido por Di María, e, aos 77, Mbappé ainda teve um lance para golo anulado, por fora de jogo.



Depois da entrada em falso na ‘Ligue 1’, agravada com os castigos a Neymar (dois jogos) e a Kurzawa (seis), expulsos na derrota com o Marselha, o tricampeão francês parece começar a reequilibrar-se.



A equipa treinada pelo alemão Thomas Tuchel tem agora seis pontos em quatro jogos, e está a 10 do Rennes, líder provisório, com mais um ponto do que o Saint-Étienne, que ainda visita hoje o Nantes.



No jogo do início da tarde, no Nice esteve em campo o internacional português Rony Lopes, emprestado pelo Sevilha, mas saiu aos 73 minutos, substituído.