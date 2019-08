Mbappé vai estar ausente quatro semanas por lesão

Lusa Comentários 26 Ago, 2019, 16:31 | Futebol Internacional

Também o uruguaio Edison Cavani, habitual titular na frente de ataque ao lado de Mbappé, saiu lesionado (neste caso, na anca) no domingo e vai estar ausento durante, pelo menos, três semanas, estando em risco a sua participação no primeiro jogo da Liga dos Campeões, cuja fase grupos arranca em 17 de setembro.



Face à lesão dos dois atacantes, e à ausência da ‘estrela’ brasileira Neymar – que tem sido apontado como reforço de FC Barcelona e Real Madrid -, a linha avançada do conjunto orientado pelo alemão Thomas Tuchel vai estar enfraquecida na partida de sexta-feira frente ao Metz, a contar para a liga gaulesa.



O Paris Saint-Germain ocupa atualmente o terceiro posto do campeonato, depois de ter registado duas vitórias e uma derrota nas três primeiras jornadas, contando seis pontos, menos três do que o líder Rennes.