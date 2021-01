Médio David Simão emprestado pelo AEK Atenas ao Moreirense até ao final da época

“Estou muito contente por estar aqui, sou mais um para ajudar esta família, espero que o possa fazer, e que tudo corra bem no final​​​​​”, referiu o centrocampista, numa nota publicada pelos vimaranenses nas redes sociais.



David Simão, de 30 anos, pertence aos quadros do AEK Atenas desde a temporada passada e ainda não competiu em 2020/21, depois de ter estado cedido ao Hapoel Beer Sheva entre fevereiro e julho, cumprindo 13 jogos e conquistando a Taça de Israel.



Natural da cidade francesa de Versalhes, o médio formado no Benfica cumpriu diversos empréstimos a Fátima, Paços de Ferreira, Académica e Marítimo, antes de se ter desvinculado das ‘águias’ e representado Arouca e Boavista a título definitivo.



O médio internacional sub-21 luso representou ainda os búlgaros do CSKA Sofia e os belgas do Antuérpia, numa carreira assinalada pelas conquistas da Taça de Portugal e da Taça da Liga com Académica e Benfica, respetivamente, ambas na época 2012/13.



David Simão é o primeiro reforço oficializado pelo Moreirense no ‘mercado de inverno’, mas ainda não poderá ser utilizado frente ao FC Porto, já que terá de cumprir o último de quatro jogos de castigo que antecederam a mudança do Boavista para o Antuérpia.



O Moreirense, nono colocado, com 13 pontos, visita o campeão nacional FC Porto, terceiro, com 25, no domingo, às 21:00, no Estádio do Dragão, no Porto, num encontro da 12.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Manuel Mota, da associação de Braga.



Os minhotos vão ser orientados de forma interina pelo adjunto Leandro Mendes, um dia depois da saída por iniciativa própria do treinador principal César Peixoto, que se despediu da vila de Moreira de Cónegos com um triunfo em cinco jornadas do campeonato.