Médio Musiala assina primeiro contrato como profissional com o Bayern de Munique

De acordo com o clube, o contrato de Musiala, que chegou ao à equipa de sub-17 do Bayern de Munique em 2019, proveniente dos ingleses do Chelsea, é válido até 2026.



Musiala jogou por 26 vezes pelo Bayern Munique em todas as competições e tornou-se, em 23 de fevereiro, o mais jovem goleador da equipa alemã na Liga dos Campeões, quando marcou o segundo golo na vitória por 4-1 em casa dos italianos da Lazio.



O médio, que completou 18 anos em 26 de fevereiro, optou recentemente por representar a Alemanha, em vez da Inglaterra, país onde nasceu e iniciou o percurso no futebol, na academia do Chelsea, de onde se transferiu, em 2019, para o Bayern Munique.



Musiala jogou tanto pela Alemanha como pela Inglaterra nos escalões de sub-16 e, mais recentemente, em novembro de 2020, participou em dois encontros de sub-21 pela seleção inglesa.