Mehdi Taremi integra primeira convocatória do novo selecionador do Irão

O futebolista Mehdi Taremi, que compete ao serviço do campeão nacional FC Porto, integrou hoje a convocatória do novo selecionador do Irão, Amir Ghalenoei, para os embates particulares de março diante da Rússia e do Quénia.