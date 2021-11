Mehdi Taremi, Luís Diaz e Valentino Lázaro candidatos ao Prémio Puskas da FIFA

O golo do avançado internacional iraniano foi apontado na vitória sobre o Chelsea (1-0), na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, com Taremi a fazer, de pontapé de bicicleta, aos 90+4 minutos, o único golo do encontro.



Já Luís Díaz é candidato com um dos golos que o levaram a ser o melhor marcador na Copa América, ainda na fase de grupos, com o Brasil (2-1), com o extremo a marcar o único golo da Colômbia através de um pontapé de bicicleta, após um cruzamento largo.



Na corrida ao prémio Puskas, Valentino Lázaro, emprestado ao Benfica pelo Inter de Milão, concorre com um golo quando ainda estava ao serviço do Borussia Moenchengladbach, em jogo da Liga alemã.



O lateral concluiu a jogada do 4-3 na derrota em casa do Bayer Leverkusen, com uma 'sapatada' acrobática de calcanhar, sem deixar a bola cair no chão, em resposta a um cruzamento da direita.



Em ano de Euro2020, o golo do internacional checo Patrik Schick, que bisou frente à Escócia e apontou um dos golos desde o meio-campo, num balão até à baliza contrária, é o único da competição que vai a votos.



Outros golos candidatos são de Gauthier Hein (Auxerre), Eric Lamela (Tottenham), Ryad Mahrez (Argélia) e Vangelis Pavlidis (Willem II).



A lista inclui, à semelhança de outros anos, golos no futebol feminino, com a ganesa Sandra Owusu-Ansah, a mexicana Daniela Sánchez ou a escocesa Caroline Weir a entrarem na corrida à sucessão do sul-coreano Son, vencedor do melhor golo em 2020.



O melhor golo será escolhido da votação de um painel da FIFA de especialistas e antigos jogadores e de adeptos de todo o mundo, e será conhecido em 17 de janeiro, data em que a FIFA divulgará os vencedores de todas as categorias, incluindo de melhor jogador do ano.