Mercado fechado. Futebol português volta a encabeçar mercado com Bruno a suceder a Félix

Os custos para o clube mais vezes vencedor da "Premier Legue" ainda podem ascender aos 80 milhões de euros, pois o contrato prevê mais 25 variáveis, mas os 55 fixos são suficientes para fazer da transferência a maior do mercado de Inverno.Depois de muitos avanços e recuos,vai mesmo cumprir o sonho de jogar em Inglaterra, e num dos maiores clubes do mundo, seguindo o mesmo caminho, de Alvalade para Old Trafford, de Cristiano Ronaldo ou Nani.O médio internacional luso chega bem mais maduro, aos 25 anos, do que os compatriotas, e depois de dois anos e meio intensos em Alvalade, onde conquistou três troféus, uma Taça de Portugal e duas edições da Taça da Liga, e somou 63 golos em 137 jogos.A saída de Bruno Fernandes deixa mais pobre a I Liga portuguesa, que ficou também a saber que perderá mais um talento na próxima época, uma vez que, jogador do Sporting de Braga, já se comprometeu com o FC Barcelona, que pagou 31 milhões de euros para ter o jovem de 20 anos a partir de 2020/21.Para já, ainda haverá Trincão, mas não haverá Bruno, nem o defesa central, que protagonizou a maior transferência da história de Vitória de Guimarães, ao mudar-se por 18 milhões de euros para os alemães do Bayer Leverkusen.Também saiu de Portugal o avançado espanhol, que chegou no Verão para substituir Félix e não se impôs, partindo para o Espanyol pelos mesmos 20 milhões de euros que o Benfica pagara ao Real Madrid.Dos encarnados, saíram ainda, emprestado por ano e meio aos ingleses do Tottenham, o sérvio, cedido até ao final da época ao Alavés, e o brasileiro, outro reforço de Verão, que rumou por empréstimo ao Al Sarjah.O avançado egípcio, que pouco jogou no Sporting de Braga, também partiu, de volta aos gregos do Olympiacos, tal como o médio boavisteiro





Saídas e entradas no futebol nacional







A balança das saídas é bem mais pesada, muito por culpa de Bruno, mas o campeonato português também recebeu um jogador importante, o médio internacional alemão, que o Benfica comprou ao Borussia Dortmund por 20 milhões de euros.Titular no conjunto alemão, um dos melhores da "Bundesliga", Weigl assinou até 2024 pelos encarnados, numa transferência algo surpreendente, pela dificuldade que os clubes lusos têm em trazer grandes jogadores a viver no auge (conta 24 anos).As "águias" vão poder contar também com o avançado internacional português, que vai jogar no Benfica até ao fim do ano civil de 2020, por empréstimo dos chineses do Shenzen.Para o Sporting, destaque para a chegada do avançado esloveno, proveniente do Slovan Bratislava, que custou sete milhões de euros.Destaque ainda para





Movimentações internacionais







No que respeita ao mercado internacional, a principal mudança, depois de Bruno, foi a do médio dinamarquês, que deixou o Tottenham, de José Mourinho, e ingressou no Inter de Milão, que também contratouEriksen, que estava em fim de contrato, só valeu 20 milhões de euros, o preço também simbólico que o Borussia Dortmund pagou para ter a grande revelação da primeira metade da época, o jovem avançado norueguês, de 19 anos.Depois de ter brilhado intensamente nos austríacos do Salzburgo, Haaland rumou à Alemanha e mostrou logo nos dois primeiros jogos o que vinha: em 57 minutos, saindo do banco, marcou a módica quantia de cinco golos. Promete.Quanto às outras mudanças, destaque para o Villarreal, que foi buscarao Borussia Dortmund, o Leipzig, no qual ingressou o muito pretendidoo (ex-Dínamo Zagreb) e o Lyon, vencedor da batalha pelo brasileiro(ex-Athletico Paranaense), também falado como alvo do Benfica.Por seu lado, o, o, enquantoNo último dia de mercado,para ficar até ao final da temporada e futebolista alemão de ascendência turca Emre Can foi emprestado pela Juventus ao Borussia Dortmund.

Uma referência ainda para Daniel Podence, que saiu do Olympicos e foi reforçar ainda mais o contingente português dos ingleses do Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, e para o lateral direito internacional português Cedric Soares, que vai alinhar até ao final da temporada no Arsenal, por empréstimo do Southampton.





Lista das principais transferências no mercado de inverno:







- Os que chegaram:

Jogador De Para



------------------------------------------------------------------------------------



Julian Weigl, AleBorussia Dortmund, AleBenfica



Dyego SousaShenzen, ChiBenfica



Sporar, NorSlovan Bratislva, SvqSporting



Abel Ruiz, Esp (a)FC BarcelonaSporting de Braga



Mascarenhas, Bra (a)Fluminense, BraVitória de Guimarães



Diogo SalomãoSteaua Bucareste, RomSanta Clara



Ricardo Vaz TêQingdao Huanghuai, ChnPortimonense



Joel Tagueu, CamCruzeiro, BraMarítimo



Stephen EustáquioCruz Azul, MexPaços de Ferreira



João AmaralLech Poznan, PolPaços de Ferreira



Hugo VieiraSivasporGil Vicente



Racine Coly, SenNice, FraFamalicão



Ibrahim Cissé, CmfNice, FraFamalicão



Ivo PintoDinamo Zagreb, CroFamalicão



Mirko Antonucci, Ita (a)Roma, ItaVitória de Setúbal



- Mudanças internas:

Jogador De Para



---------------------------------------------------------------------------------



Bruno CostaFC PortoPortimonense



Nuno Santos (a)BenficaMoreirense



Bruno WilsonTondelaSporting de Braga



Xadas(a)Sporting de BragaMarítimo



Ronan (a)Rio AveTondela



Gabrielzinho, Bra (a)Rio AveMoreirense



CostinhaDesportivo de ChavesSanta Clara



Al Musrati (a)Vitória de GuimarãesRio Ave



- Os que partiram:

Jogador De Para



--------------------------------------------------------------------------------------



Bruno FernandesSportingManchester United, Ing



Trincão (b)Sporting de BragaFC Barcelona, Esp



Raúl de Tomás, EspBenficaEspanyol, Esp



Gedson Fernandes (a)BenficaTottenham, Ing



Fejsa, Ser (a)BenficaAlavés, Esp



Caio Lucas, Bra (a)BenficaAl Sharjah, EAU



Hassan, Egi (a)Sporting de BragaOlympiacos, Gre



Tapsoba, Bfa Vitória de GuimarãesBayer Leverkusen, Ale



Enzo Zidane, FraDesportivo das AvesAlmería



- Internacionais:

Jogador De Para



--------------------------------------------------------------------------------------



Christian Eriksen, DinTottenham, IngInter de Milão, Ita



Haaland, NorSalzburgo, AutBorussia Dormund, Ale



Paco Alcácer, EspBorussia Dortmund, AleVillarreal, Esp



Dani Olmo, EspDinamo Zagreb, CroLeipzig, Ale



Steven Bergwijn, HolPSV Eindhoven, HolTottenham, Ing



Bruno Guimarães, BraAthletico Paranaense, BraLyon, Fra



Ashley Young, IngManchester United, IngInter de Milão, Ita



Reinier, BraFlamengo, BraReal Madrid, Esp



Javier Hernández, MexSevilha, EspLA Galaxy, EUA



Daniel PodenceOlympicos, GreWolverhampton, Ing



Tchouaméni, FraBordéus, FraMónaco, Fra



Karl Toko Ekambi, CamVillarreal, EspLyon, Fra



Deyverson, BraPalmeiras, BraGetafe, Esp



Jeison Murillo, ColSampdoria, ItaCelta Vigo, Esp



Cenk Tosun, TurEverton, IngCrystal Palace, Ing



Mario Mandzukic, CroJuventus, ItaAl Duhail, Qat



Suso, EspAC Milan, ItaSevilha, Esp



Florenzi, Ita (a)Roma, ItaValência, Esp



Pablo Marí, Esp (a)Flamengo, BraArsenal, Ing



Álvaro Odriozola, Esp (a)Real Madrid, EspBayern Munique, Ale



Victor Moses, Ngr (a)Chelsea, IngInter de Milão, Ita



Jean-Clair Todibo, Fra (a)FC Barcelona, EspSchalke 04, Ale



Mattia Perin, Ita (a)Juventus, ItaGénova, Ita



Carles Pérez, Esp (a)FC Barcelona, EspRoma, Ita



Cédric Soares, Por (a)Southampton, IngArsenal, Ing



Alexis Saelemaekers, Bel (a) Anderlecht, BelAC Milan, Ita



Gil Dias, Por (a)Mónaco, FraGranada, Esp



Nico Gaitán, Arg Chicago Fire, EUA Lille, Fra



Odion Ighalo, Nig (a)Shanghai Shenhua, ChiManchester United, Ing



Emre Can, Ale (a)Juventus, ItaBorussia Dortmund, Ale



Matheus Fernandes, Bra Palmeiras, BraFC Barcelona, Esp



Kevin-Prince Boateng, GhaFiorentina, ItaBesiktas, Tur



(a) - Por empréstimo.



(b) - Válida a partir de 1 de julho de 2020.