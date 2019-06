Messi `bisa` na goleada da Argentina à Nicarágua

Lusa Comentários 08 Jun, 2019, 09:02 / atualizado em 08 Jun, 2019, 09:03 | Futebol Internacional

O jogador do FC Barcelona marcou aos 36 e 38 minutos, passando a contra 67 golos ao serviço da formação ‘albi-celeste’, em 130 jogos, o primeiro depois de ultrapassar vários defesas e o segundo na recarga a um remate de Agüero defendido pelo guarda-redes.



Messi saiu ao intervalo, substituído por Dybala, enquanto Agüero cedeu o lugar a Lautaro Martínez, que apontou o terceiro, aos 62 minutos, e o quarto, aos 72, cabendo o quinto a Roberto Pereyra, aos 80.



Na formação argentina, que sofreu o único golo em cima do minuto 90, num penálti convertido por Juan Barrera, o ‘leão’ Marcus Acuña foi titular, no lado esquerdo da defesa, saindo aos 62.



Por seu lado, o Uruguai também finalizou a preparação para a Copa América com um triunfo, ao bater em Montevideu o Panamá por 3-0, com tentos de Maximiliano Gómez, aos 18 minutos, do regressado Luís Suárez, aos 68, e de Federico Valverde, aos 78.



O central Sebastian Coates, jogador do Sporting, foi suplente e não saiu do banco.



Na Copa América, a Argentina está inserida no Grupo B, com Colômbia, Paraguai e Qatar e o Uruguai no Grupo C, com o bicampeão em título Chile, Equador e Japão.