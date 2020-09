Messi começou a treinar com o plantel do FC Barcelona

Messi começou a preparar a época no centro de treinos do FC Barcelona na segunda-feira, depois de ter anunciado na sexta-feira a intenção de permanecer no clube catalão, para evitar uma batalha legal, mas não pode integrar os trabalhos de grupo por não ter realizado os testes à covid-19.



O argentino, ‘Bola de Ouro' em seis ocasiões e ‘Bota de Ouro' em outras tantas, comunicou em 25 de agosto ao Barcelona a intenção de sair, a custo zero, não tendo iniciado os trabalhos de pré-temporada da equipa agora comandada pelo holandês Ronald Koeman.



No entanto, e perante a recusa do clube, Messi acabou por voltar atrás com a decisão de deixar a equipa que representa há duas décadas, tendo afirmando na sexta-feira: "Jamais iria para tribunal contra o clube da minha vida".



Na sessão de hoje também participou pela primeira vez o avançado brasileiro Philippe Coutinho, que regressou à equipa catalã depois de uma época de empréstimo aos alemães do Bayern Munique, que não acionaram a cláusula de opção de compra.



Segundo o clube, o internacional francês Samuel Umtiti, que hoje terminou o período de quarentena depois de ter testado positivo para a covid-19, está autorizado a trabalhar no centro de estágios da equipa.



Umtiti não poderá ainda integrar os trabalhos em pleno por estar a recuperar de uma lesão no joelho esquerdo.