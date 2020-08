Messi determinado em deixar o Barcelona

A humilhação (2-8) sofrida pelo Barcelona frente ao Bayern Munique na Liga dos Campeões terá sido o motivo mais mediático para Lionel Messi querer deixar o “Barça”.



O canal televisivo argentino Tyc Sports garante que o avançado argentino, 33 anos, informou, esta terça-feira, via fax, o Barcelona de que pretende deixar Camp Nou, onde está desde 2000, quando chegou para os escalões de formação.



O fim do ciclo terá conhecido novo desenvolvimento após uma reunião do argentino, detentor de seis Bolas de Ouro, com Ronald Koeman, novo treinador dos catalães que não terá corrido bem.



O camisola “10” prepara-se para exercer uma cláusula do seu contrato que lhe permite rescindir e sair a custo zero no final de cada temporada.



Motivos do desencontro



De acordo com o periódico “Olé”, a decisão de Messi começou a ganhar forma em janeiro passado.



A um círculo restrito de amigos terá confidenciado que estaria a ponderar deixar Camp Nou devido ao desastre desportivo das últimas temporadas, nomeadamente as derrotas sucessivas frente a Roma, Liverpool e Bayern Munique na Champions, mas também. em grande parte, devido à rota de colisão em que entrou com a direcção do clube catalão.



A decisão de despedir o treinador Ernesto Valverde para contratar Quique Setién não terá sido do agrado do avançado, que também pouco terá gostado de saber que o próprio clube tinha uma empresa contratada para utilizar contas falsas nas redes sociais e criticar os jogadores do plantel.



Finalmente a clivagem acentuou-se com o desentendimento público com Eric Abidal, que veio criticar a equipa por não querer baixar os salários durante a pandemia de Covid-19, algo que foi negado posteriormente por Leo Messi.



Razões do descontentamento



Para o jornal “Sport”, Messi tem várias razões para querer sair do clube.



O futebolista não terá um bom relacionamento com a atual direção do Barcelona que é liderada por Bartomeu.



Terá ficado agastado com o “timing” da saída do treinador Ernesto Valverde e da contratação de Quique Setién.



O jogador estará em desacordo total com a gestão desportiva e a forma como reinvestiram o dinheiro da venda de Neymar.



Também a forma como a direção do “Barça” está a tratar alguns jogadores, nomeadamente Suárez, que é o seu melhor amigo, estará a pesar na decisão do argentino.



E, finalmente, Messi não terá gostado do projeto que Koeman apresentou e não acredita que o treinador holandês consiga levar a equipa a ganhar tudo.

