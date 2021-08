Messi estreia-se pelo PSG mas é Mbappé quem volta a `brilhar`

O ex-jogador do FC Barcelona começou a partida no banco de suplentes - tal como o internacional português Danilo Pereira -- e entrou aos 66 minutos, para o lugar do brasileiro Neymar, seu antigo companheiro de equipa nos catalães.

Quando o argentino foi lançado por Mauricio Pochettino, Kylian Mbappé tinha acabado de consumar o `bis` no encontro, construído aos 16 e 64 minutos, contribuindo, mais uma vez, para um triunfo dos parisienses, numa altura em que se fala insistentemente de uma eventual transferência para o Real Madrid.

O Paris Saint-Germain manteve o pleno de vitórias na Ligue 1 e lidera a competição com 12 pontos, mais dois do que surpreendente Angers, que ocupa o segundo posto, depois de ter batido por 2-0 o Rennes, com tentos de Sofiane Boufal e Mohamed-Ali Cho, aos 57 e 88 minutos, respetivamente.

Apesar de ter cedido um empate 2-2 na receção ao Metz, o Clermont segue no terceiro lugar, com oito pontos, acima de Lens e Lorient, que se igualaram com o mesmo resultado, e do campeão Lille, que alcançou a primeira vitória na competição e soma cinco pontos.

Os `dogues`, com José Fonte, Tiago Djaló e Xeka de início, mas sem Renato Sanches, lesionado, venceram por 2-1 na receção ao Montpellier. Yusuf Yazici, aos 45+1 minutos, e Jonathan David, aos 57, marcaram os golos dos campeões gauleses, sendo que, pelo meio, Gaetan Laborde empatou para os visitantes, aos 45+3.

Com o internacional luso Gelson Martins no `onze`, o Mónaco arrecadou o primeiro triunfo, no terreno do Troyes, por 2-1, graças ao `bis` de Sofiane Diop, e soma quatro pontos, tal como o Estrasburgo, que também se estreou a vencer, em casa, perante o Brest, por 3-1.