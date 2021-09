Messi falha jogo com Montpellier e está em dúvida para a Liga dos Campeões

O argentino Lionel Messi vai falhar o jogo do Paris Saint-Germain com o Montpellier, da oitava jornada da Liga francesa de futebol, uma vez que continua a recuperar de uma lesão no joelho esquerdo, anunciou hoje a equipa parisiense.