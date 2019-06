Partilhar o artigo `Messi` japonês é reforço da equipa satélite do Real Madrid Imprimir o artigo `Messi` japonês é reforço da equipa satélite do Real Madrid Enviar por email o artigo `Messi` japonês é reforço da equipa satélite do Real Madrid Aumentar a fonte do artigo `Messi` japonês é reforço da equipa satélite do Real Madrid Diminuir a fonte do artigo `Messi` japonês é reforço da equipa satélite do Real Madrid Ouvir o artigo `Messi` japonês é reforço da equipa satélite do Real Madrid