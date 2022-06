Messi marca cinco golos pela Argentina 10 anos depois

Num embate particular, quatro dias após o triunfo sobre a Itália por 3-0 na Finalíssima, Messi faturou aos oito, 45, 47, 71 e 76 minutos, o primeiro de grande penalidade, marcando pela primeira vez mais de três golos pela seleção "albi celeste".



O jogador de 34 anos apenas tinha alcançado uma "manita" de golos em 7 de março de 2012, dia em que, ao serviço do FC Barcelona, se tornou o primeiro futebolista a consegui-lo na Liga dos Campeões, num 7-1 caseiro ao Bayer Leverkusen.



Messi, que passou a contar 86 golos pela Argentina, em 162 jogos, sendo o quarto melhor marcador por seleções, inaugurou o marcador aos oito minutos, de penálti, com um remate rasteiro, junto ao poste esquerdo, após falta sofrida por Pezzella.



A acabar na primeira parte, aos 45 minutos, o agora jogador do Paris Saint-Germain apontou o segundo, com um remate de pé esquerdo, na área, sobre a direita, assistido por Papu Gómez.



No início da segunda parte, aos 47 minutos, Messi desviou na área um cruzamento da direita de Molina, para o que poderia ter sido o seu oitavo "hat-trick" pela Argentina.



Acabou por não ser, já que, no espaço de cinco minutos, o "10" logrou algo inédito pela seleção, com o quarto golo, aos 71, após assistência de Molina, e paragem extemporânea de vários defesas estónios, e o quinto, aos 76, numa recarga oportuna.



Com os cinco golos de Messi, a Argentina somou o 33.º jogo consecutivo sem perder (22 vitórias e 11 empates), desde o 0-2 com o Brasil, nas meias-finais da Copa América de 2019, num embate disputado em 2 de julho de 2019.