Messi marca quatro e embala FC Barcelona para o topo da Liga espanhola

Os catalães subiram ao topo de ‘La Liga’ (55 pontos), agora com mais dois pontos do que o rival Real Madrid, que ainda hoje poderá recuperar o ‘trono’, caso vença mais logo na visita ao Levante (13.º classificado).



Num jogo que estreou o dinamarquês Braithwaite – entrou aos 72 minutos para o lugar de Griezmann -, o ‘festival’ foi de Messi, que ao intervalo já tinha chegado ao ‘hat trick’, com golos aos 14, 37 e 40 minutos.



O argentino completou a sua ‘obra’ aos 87 minutos, fazendo o quarto golo e alcançado um póquer, o que tinha conseguido pela última vez em setembro de 2017 e também com o Eibar (6-1), uma ‘vítima’ preferencial de Messi.



Hoje, em Camp Nou, num jogo em que Nélson Semedo foi titular, aos quatro golos de Messi seguiu-se o golo de Arthur, o 5-0, aos 89 minutos.



O jogo do FC Barcelona nesta 25.ª jornada do campeonato antecede a visita da equipa espanhola na terça-feira ao Nápoles, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.



Em números, os catalães não deixaram de assinalar no seu Twitter, que os cinco golos de hoje os colocam como a equipa mais goleadora de todos os campeonatos, atingindo os 6.151 golos, mais um do que o rival Real Madrid.



Também hoje, em ‘La Liga’, o Celta de Vigo ganhou algum fôlego na fuga à zona de descida, ao vencer com um golo de Iago Aspas, num jogo em que teve menos um, por expulsão de Bradaric, a partir dos 21 minutos.



A equipa galega venceu por 1-0 o Leganés, 19.º, adversário direto nas ‘contas’ da descida, num momento em que o Celta é 17.º, apenas um lugar acima da zona de perigo.