Messi: "Não nos vamos render"

RTP 17 Ago, 2017, 23:41 / atualizado em 17 Ago, 2017, 23:42 | Futebol Internacional

Messi solidário com "as suas gentes" | Reuters

"Somos muitos mais os que queremos viver neste mundo em paz, sem ódio e em que o respeito e a tolerância sejam as bases da convivência", escreveu Messi na sua conta do Instagram.

Quiero mandar mis condolencias y todo mi apoyo a las familias y amigos de las víctimas del terrible atentado en nuestra amada Barcelona, además de rechazar totalmente cualquier acto de violencia. No nos vamos a rendir, somos muchos más los que queremos vivir en un mundo en paz, sin odio y donde el respeto y la tolerancia sean las bases de la convivencia. Uma publicação partilhada por Leo Messi (@leomessi) a Ago 17, 2017 às 11:34 PDT

O jogador argentino enviou as suas condolências e todo o apoio "às famílias e aos amigos das vítimas do terrível atentado na amada Barcelona", tal como os seus colegas de equipa Gerard Piqué e Andrés Iniesta, que o fizeram através das respetivas contas do Twitter.

"Mais do que nunca, todos juntos contra este ataque na nossa cidade", escreveu Piqué, enquanto o capitão Iniesta se mostrou "consternado com as notícias" sobre Barcelona, à qual manifesta "todo o carinho".

O avançado uruguaio Luis Suárez escreveu na sua conta do Twitter sentir-se "abalado" pelo atentado em Barcelona e enviou o seu "apoio às famílias das vítimas", palavras que fez acompanhar por uma imagem em que aparece um laço negro sobre alguns edifícios emblemáticos da cidade Condal.

O ex-barcelonista Dani Alves, atual jogador do Paris Saint-Germain, também se pronunciou sobre o atentado naquela que foi a sua cidade durante oito anos: "Paz, paz, paz, por favor", escreveu na sua conta do Instagram, junto a uma foto sua contendo uma mensagem semelhante escrita em inglês.

"Paz, paz, paz por favor" Uma publicação partilhada por DanialvesD2 My Twitter (@danialves) a Ago 17, 2017 às 11:40 PDT

c/Lusa