Messi resgata vitória do PSG sobre o Lille aos 90+5 minutos

Com os portugueses Nuno Mendes e Vitinha de início, os parisienses conquistaram uma importante vantagem com golos de Mbappé, aos 11 minutos, e Neymar, aos 17, este assistido pelo médio luso, mas permitiram que os visitantes começassem a reagir antes do intervalo, através de Bafode Diakité, aos 24.



O Lille, que teve José Fonte, Tiago Djaló e André Gomes no 'onze', acabaria mesmo por empatar o encontro, por Jonathan David, aos 58 minutos, de grande penalidade, antes de Jonathan Bamba operar a reviravolta para a formação comandada por Paulo Fonseca, aos 69, após assistência de Gomes.



Já com Danilo Pereira em campo, o PSG não só conseguiu chegar ao empate, aos 87 minutos, com o 'bis' de Mbappé -- melhor marcador da Ligue 1, a par de Jonathan David, ambos com 15 golos -, como ainda foi a tempo de resgatar o triunfo em tempo de compensação, num livre direto executado por Messi.



O PSG, que vinha de um desaire com o Mónaco, na ronda anterior, segue no topo do campeonato gaulês, com 57 pontos, mais oito do que o segundo, o Marselha, que hoje visita o Toulouse, e mais 10 face ao Mónaco, terceiro, que defronta o Brest.