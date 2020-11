Messi salta do banco e FC Barcelona regressa às vitórias face ao Betis

Com o capitão no banco, os catalães adiantaram-se no marcador aos 22 minutos, num ‘tiro’ do francês Ousmane Dembélé, e poderiam ter ampliado a vantagem aos 33, só que o também gaulês Antoine Griezmann viu o mexicano Claudio Bravo parar-lhe um penálti.



O FC Barcelona não fez o segundo e, em ‘cima’ do intervalo, já aos 45+3 minutos, os forasteiros, com William Carvalho a ‘full time’, chegaram ao empate, por Sanabria, após centro da esquerda do ex-portista Cristian Tello.



Com a igualdade, Koeman lançou Messi, retirando Fati, e o argentino foi determinante, sem tocar na bola, no segundo golo, aos 49 minutos: Alba centrou da esquerda, o capitão deixou passar e ‘isolou’ Griezmann, que, desta vez, não podia falhar.



Aos 60 minutos, Mendi, que já tinha cometido um primeiro penálti, fez um segundo, ao colocar a mão num ‘tiro’ de Dembélé que ia entrar e foi expulso: já em campo, Messi apontou a grande penalidade e ‘fuzilou’ Bravo, aos 61.



O Betis, mesmo com 10, ainda reentrou na discussão do jogo, com um tento de Loren, servido por Alex Moreno, aos 71 minutos, mas, aos 82, Sergio Roberto isolou Messi e este voltou a não dar hipóteses a Bravo, com um ‘tiro’ de pé esquerdo.



Finalmente, ao 11.º jogo da época, entre clube e seleção, o argentino marcou um golo sem ser de penálti, num total de sete em 2020/21. Na Liga espanhola, conta agora 447 golos, em 492 jogos, sendo, destacado, o melhor marcador.



Na parte final, o FC Barcelona, que teve Francisco Trincão em campo a partir dos 67 minutos, ainda chegou a um quinto golo, apontado pelo ‘miúdo’ Pedri, servido por Sergi Roberto.



A formação catalã acabou, assim, com uma série de quatro jogos sem ganhar em La Liga (dois empates e duas derrotas), e é apenas oitavo classificado, com 11 pontos, em sete jogos. O Betis tem mais um ponto, mas em nove encontros.



No outro embate já hoje disputado, o Huesca empatou a um golo na receção ao Eibar. Os fotasteiros adiantaram-se, aos 38 minutos, pelo argentino Esteban Burgos, e, aos 67, os locais restabeleceram a igualdade, por Rafael Mir.