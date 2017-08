Mexicano Rafael Márquez implicado pelos Estados Unidos em rede de narcotráfico

Lusa 09 Ago, 2017, 20:04 | Futebol Internacional

"Tem uma longa relação de 20 anos com Flores Hernández e manejou os seus ativos", refere em comunicado o Departamento de Tesouro norte-americano, que impôs sanções ao narcotraficante e restantes implicados.



O antigo futebolista do FC Barcelona e capitão da seleção do México, e que aos 38 anos representa o Atlas do seu país, tem como cúmplice o cantor Julión Álvarez.



"Ambos têm uma relação duradoura com Flores Hernández e atuaram como seus sócios e testas-de-ferro, bem como da sua organização de narcotráfico, e tiveram como sua propriedade ativos que eram dele", explicam.



As sanções congelam qualquer propriedade que os implicados tenham nos Estados Unidos e proíbem os norte-americanos de se envolver em transações financeiras com os mesmos. No entanto, os seus bens não serão apreendidos, nem submetidos a encargos criminais.



Este anuncio é o resultado de uma "investigação de vários anos" entre várias agências norte-americanas e o governo mexicano às atividades de "mais de 30 ou 35 anos" de Flores Hernández, um narcotraficante pouco conhecido, mas considerado do nível de 'El Chapo' Joaquín Guzmán.