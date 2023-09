Michal Probierz sucede a Fernando Santos como selecionador da Polónia

✅ OFICJALNIE

Michał Probierz nowym selekcjonerem reprezentacji Polski! 🇵🇱

“O técnico da seleção polaca é Michal Probierz [que treinava os sub-21]. Esta é a melhor escolha possível. Desejo boa sorte ao novo treinador”, escreveu no X o presidente da Federação de Futebol da Polónia (PZPN), Cezary Kulesza.O polaco Michal Probierz, de 50 anos, substitui no cargo o português Fernando Santos, de 68, que foi demitido após a derrota na Albânia (2-0), que deixou a Polónia no quarto lugar do Grupo E de qualificação para o Europeu2024.Fernando Santos liderou a equipa de Robert Lewandowski em seis jogos, incluindo um amigável contra a Alemanha, que a Polónia venceu por 1-0, mas não resistiu à dececionante fase de apuramento, em que somou três derrotas e apenas duas vitórias.Michal Probierz, que já orientou as equipas do Aris Salonica (Grécia), Wisla Cracóvia e Lodz, entre outras, fará a sua estreia no banco da Polónia em 12 de outubro, nas Ilhas Faroé, que ocupam a quinta e última posição do grupo, com um ponto.