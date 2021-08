Middlesbrough oficializa empréstimo de Sporar

A transferência do internacional esloveno está, no entanto, “sujeita à receção da documentação internacional”, ressalva o clube inglês, em comunicado, referindo apenas que o jogador chega por empréstimo.



Sporar encontra-se, neste momento, ao serviço da seleção da Eslovénia e é esperado no seu novo clube “antes da visita ao Coventry, no sábado da próxima semana”, onde poderá estrear-se às ordens do técnico Neil Warnock, que ansiava por juntar mais um avançado ao seu plantel.



“É um jogador que seguíamos desde o início do verão. Fomos perseverantes e conseguimos sobre o limite [do encerramento do mercado]. Será uma contratação mais do que útil para a equipa. Só tínhamos o Uche [Ikpeazu] e o Josh [Coburn], por isso estamos muito contentes por tê-lo”, disse o treinador do ‘Boro’, citado no comunicado do clube.



Andraz Sporar chegou ao Sporting em 2019/20, oriundo do Slovan Bratislava, onde se destacou em três épocas com 60 golos em 78 partidas disputadas pelo clube da Eslováquia.



Nas duas primeiras épocas em Alvalade fez 11 golos em 38 aparições, acabando por ser emprestado na segunda metade da época passada ao Sporting de Braga (três golos em 21 jogos).



O ponta de lança não fazia parte das opções do treinador Ruben Amorim para a presente época e encontrava-se a treinar à parte do restante plantel.