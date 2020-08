Miguel Cardoso reforça Belenenses SAD por empréstimo do Dínamo de Moscovo

Contratado pelos russos no início da temporada 2018/19 ao Tondela, Miguel Cardoso apontou quatro golos em 22 jogos em época e meia, somando apenas um jogo na segunda metade da temporada anterior, ao serviço do Tambov, por empréstimo.



Com a formação dividida entre Rio de Mouro, Benfica, Estrela da Amadora, Casa Pia e Real Massamá, foi nos últimos que se estreou enquanto sénior, em 2012/13, seguindo-se uma aventura de dois anos no Deportivo da Corunha, de Espanha, onde atuou maioritariamente na equipa secundária.



Miguel Cardoso, de 26 anos, voltou a solo português em 2015/16, através do União da Madeira, por empréstimo da equipa espanhola e, no ano seguinte, foi contratado pelo Tondela, onde realizou 69 partidas e faturou por 10 vezes em duas temporadas ao serviço dos ‘auriverdes’, tendo já sido orientado por Petit, atual treinador do Belenenses SAD.



É o quarto reforço dos lisboetas para a temporada 2020/21, depois dos médios Afonso Taira, Bruno Ramires e Cauê Silva, com os ‘azuis’ na primeira semana de trabalhos tendo em vista a preparação para a nova época, após um curto período de férias.