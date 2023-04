Miguel Crespo dá vitória `dramática` a Jorge Jesus no Fenerbahçe

O avançado gambiano Ali Sowe adiantou os visitantes aos 80, mas o Fenerbahçe não se entregou e conseguiu a 'cambalhota' no marcador já perto do final do encontro com golos do 'inevitável' Enner Valência, aos 86, e do criativo Miguel Crespo, aos 90+6.



Com a vitória, o Fenerbahçe segue em segundo com 60 pontos nas 27 jornadas que disputou, menos seis pontos do que o líder Galatasaray que jogou os mesmos 27 jogos, e com mais cinco pontos do que o Besiktas, que também conta com 27 partidas jogadas.