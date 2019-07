Miguel Veloso reforça Verona até 30 de junho de 2020

Lusa Comentários 20 Jul, 2019, 20:00 / atualizado em 20 Jul, 2019, 20:00 | Futebol Internacional

O Verona, recém-promovido à primeira divisão italiana, destacou a "longa carreira internacional" do médio com "camisolas de prestígio como o Sporting e o Dínamo de Kiev", sublinhando as 57 internacionalizações por Portugal e os mais de 100 jogos disputados pelo Génova na Serie A.



Miguel Veloso, de 33 anos, que terminou contrato com o Génova e se encontrava sem clube, já deixou uma mensagem de despedida ao anterior clube através das redes sociais.



"Deixo a minha casa. E, como sempre, nestes momentos nunca é fácil tomar decisões. Deixo um grupo de jogadores, mas principalmente de homens extraordinários, uns adeptos que aprenderam a gostar de mim e que, apesar de alguns mal-entendidos, me quiseram bem", assinalou.



E rematou: "Queria agradecer a todo o 'staff' e às pessoas que me acompanharam nesta bela experiência em Génova. Agora, abre-se um novo capítulo, mas nunca vou esquecer os valores de uma camisola que eu tenho honrado até o último instante".