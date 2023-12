Milan bate Monza

A formação de Stefano Pioli chegou ao intervalo já com o triunfo bem encaminhado, ao conseguir dois golos sem resposta, apontados pelo neerlandês Tijjani Reijnders, aos três minutos, e o jovem sérvio Jan-Carlo Simic, aos 41, assistido por Rafael Leão.



Na segunda parte, o Milan abrandou o ritmo, mas ainda chegou ao terceiro golo, aos 73 minutos, pelo suíço Noah Okafor, que tinha substituído Leão, aos 67.



Na equipa da casa, o internacional luso Rafael Leão foi titular - depois de falhar quatro jogos por lesão -, tal como os compatriotas Pedro Pereira e Dani Mota nos forasteiros.



Com este resultado, o Milan passou a somar 32 pontos, colocando-se a cinco da Juventus, que no sábado empatou a um golo no reduto do Génova, e, provisoriamente, a seis do líder Inter Milão, de visita hoje a Roma, para defrontar a Lazio.



O Monza segue no 11.º lugar, com 21 pontos.