Milan empata, Fonseca expulso

A formação de Milão, sem poder contar com o português Rafael Leão, por lesão, chegou cedo ao golo, aos 16 minutos, pelo médio neerlandês Tijjani Reijnders, mas a Roma não tardou a responder, através de um golo do argentino Paulo Dybala, aos 23, depois de uma assistência do avançado ucraniano Artem Dovbyk.



O jogo foi sempre muito equilibrado, com escassas situações de perigo junto às duas balizas e a igualdade a um golo acabou por refletir o rendimento de ambas e o momento menos bom que atravessam, como atestam as posições que ocupam na tabela classificativa, em oitavo e 10.º lugares, com 27 e 20 pontos, respetivamente.



O treinador português do AC Milan, Paulo Fonseca, foi expulso ainda antes do intervalo, aos 43 minutos, por protestos.