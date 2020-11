Milhares de pessoas na Casa Rosada choram por Maradona

Lentamente, milhares de pessoas, que formaram uma longa fila na Plaza de Mayo horas antes do início da cerimónia fúnebre, começaram a entrar na Casa Rosada para prestar a sua homenagem em frente ao caixão de Maradona, que está coberto com a bandeira da Argentina e mítica camisola número 10.Maradona, considerado um dos melhores futebolistas da história, morreu na quarta-feira, aos 60 anos, anunciou o agente e amigo Matías Morla.Segundo a imprensa argentina, Maradona, que treinava os argentinos do Gimnasia de La Plata, sofreu uma paragem cardíaca na sua vivenda em Tigre, na província de Buenos Aires.

O presidente argentino, Alberto Fernández, decretou três dias de luto nacional pela morte de Maradona.