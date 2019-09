Milic Jovanovic atribui favoritismo a Portugal

Foto de zerozero

O ex-guarda-redes de Torreense, Nacional da Madeira e Leça é um dos sérvios que melhor conhece as duas seleções que vão tentar ganhar vantagem no confronto direto pela primeira posição do grupo B da qualificação para o Euro2020.



Jovanovic, em declarações ao jornalista Horácio Antunes, considerou que a Servia está a melhorar mas Portugal é favorito.



Os sérvios têm um novo selecionador Lujbisa Tumbakovic que anda a recuperar alguns jogadores que se recusavam a jogar pela equipa nacional mas Jovanovic admite que talento só não chega é preciso criar um coletivo forte.



O futebol é um jogo coletivo mas a Sérvia apresenta alguns nomes que é preciso fixar como Mitrovic, Kolarov e Tadic.



O jogo realiza-se no estádio do Estrela Vermelha em Belgrado, o famoso Marakana, que Milic Jovanovic conhece dos tempos de futebolista. Diz que o ambiente é terrível e há um túnel de acesso ao relvado que nunca mais acaba.



O Sérvia-Portugal visto por Milic Jovanovic, de 53 anos, um sérvio com 20 anos consecutivos de futebol português.