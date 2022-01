Milinkovic-Savic impede derrota da Lazio aos 90+3 minutos

No Olímpico de Roma, os 'laziali', adversários do FC Porto nos 'play-offs' de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, foram surpreendidos com dois golos de 'rajada' dos visitantes, assinados por Nedim Bajrami, aos seis minutos, de grande penalidade, e Szymon Zurkowski, aos oito.



Ainda assim, a Lazio iria chegar ao empate, por intermédio do 'inevitável' Ciro Immobile (14 golos na Serie A), aos 14 minutos, e de Milinkovic-Savic, aos 66, só que o Empoli voltou a colocar-se em vantagem, aos 75, através de Federico di Francesco.



Em cima do final, Immobile teve nos pés a possibilidade de empatar novamente o encontro, mas desperdiçou um penálti, valendo aos romanos o golo 'fora de horas' do médio internacional sérvio, que 'bisou' em tempo de compensação e impediu o desaire da formação comandada por Maurizio Sarri, que segue em oitavo lugar, com 32 pontos, mais dois do que o Empoli (28), nono.



A Lazio vai defrontar o FC Porto no próximo mês, nos 'play-offs' da Liga Europa, com a primeira mão agendada para 17 de fevereiro, no Estádio do Dragão, e a segunda para 24, em Roma.



No primeiro jogo do dia, o 'aflito' Cagliari, antepenúltimo colocado, voltou aos triunfos na Serie A quase três meses depois, ao operar uma reviravolta no reduto da Sampdoria e vencer por 2-1. Alessandro Deiola e Leonardo Pavoletti marcaram os tentos do conjunto da Sardenha, após Manolo Gabbiadini ter adiantado os genoveses.



Já o Verona (11.º), com o internacional português Miguel Veloso de início, também ganhou por 2-1 na casa do Spezia (17.º), graças a um 'bis' de Gianluca Caprari, de nada valendo aos anfitriões o golo de Martin Erlic.



A 20.ª ronda da Serie deveria ser concluída hoje, só que quatro dos 10 encontros previstos foram adiados devido a surtos de covid-19 e respetivas ordens de confinamento das equipas por parte das autoridades locais de saúde.



Bolonha-Inter Milão, Atalanta-Torino, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Veneza são as partidas em causa, sendo que ainda hoje decorrem o Sassuolo-Génova, o AC Milan-Roma e o Juventus-Nápoles.