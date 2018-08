"Militares" e polícias" separados por um ponto em Angola

Mário Aleixo - RTP Comentários 24 Ago, 2018, 08:02 / atualizado em 24 Ago, 2018, 08:02 | Futebol Internacional

Com estes resultados, os "militares" (1.º de Agosto), bicampeões nacionais, têm 54 pontos, mais um que os "polícias" (Petro de Luanda) e tudo se decidirá na última jornada, com o 1.º de Agosto a receber o Cuando Cubango e o Petro de Luanda o Sagrada Esperança.



No Dundo, na província da Lunda Norte, o Sagrada Esperança chegou aos 2-0, com golos de Cachi, aos 21 minutos, e de Geraldo, de grande penalidade, aos 26, tendo a equipa de Luanda reduzido aos 45+2 minutos, por Geraldo, resultado que se verificava ao intervalo.



Na segunda parte, um golo de Mário, aos 61 minutos, empatou a partida, tendo, a partir daí, sido avassaladora a pressão do 1.º de Agosto, que esteve várias vezes à beira do terceiro.



Em Luanda, o Interclube, terceiro classificado, viu o Petro de Luanda marcar na segunda parte, por Mateus e Tiago Azulão, avançado brasileiro que confirmou o estatuto de melhor marcador do "Girabola", com 20 golos, mais quatro do que o seu recorde de 16 que estabeleceu na época anterior.



Outros destaques da jornada



Destaque também nesta 29.ª e penúltima jornada do "Girabola" para o Domant FC, que foi à Huíla defrontar o Desportivo local e perder por 3-0, mantendo-se com 22 pontos e juntando-se ao JGM do Huambo (que desistiu da prova) e ao 1.º de Maio de Benguela na descida ao segundo escalão.Da descida livraram-se o Recreativo de Caála, que bateu a Académica do Lobito por 2-0, e o Cuando Cubango, que recebeu e bateu o Recreativo do Libolo por 1-0, que chegaram ambos aos 28 pontos a uma jornada do fim.Noutro jogo do dia, os Bravos do Maquis venceram por 1-0 o Kabuscorp do Palanca por 1-0 e subiu do 11.º para o 8.º posto da classificação.No encontro entre o já despromovido 1.º de Maio de Benguela, que se despediu quinta-feira do "Girabola" (folga na última jornada), e o Sporting de Cabinda a vitória sorriu aos benguelenses por 1-0.