Ministro considera castigo à Hungria de jogos à porta fechada "patético"

Redação, 10 jul 2021 (Lusa) -- O ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria, Péter Szijjártó, considerou hoje que a decisão da UEFA de punir a seleção magiar com três jogos à porta fechada pelo comportamento dos adeptos no Euro2020 de futebol é "patética e cobarde".



"A comissão que tomou essa decisão é uma entidade patética e cobarde. Que eles tenham vergonha", referiu Péter Szijjártó, numa mensagem divulgada nas redes sociais.



O órgão de controlo, ética e disciplina da UEFA -- União das Associações Europeias de Futebol ordenou à Federação Húngara de Futebol que jogue os seus próximos três jogos das competições da UEFA como anfitriã à porta fechada, sendo o terceiro deles suspenso por um período probatório de dois anos a contar da data da decisão.



Em causa está o "comportamento discriminatório" dos seus adeptos nos jogos com Portugal, França e Alemanha.



A federação magiar foi ainda punida com uma multa de 100 mil euros.



"Parece que a UEFA continuará a empregar os mesmos trabalhadores de sempre, que não têm nada a fazer senão escrever relatórios sobre quem disse (ou não disse) o quê nas bancadas. Tal como no comunismo: não são necessárias provas, apenas o relatório do denunciante", disse o líder da diplomacia húngara.







